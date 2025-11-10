Croooober informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Croooober hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Croooober hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9,20 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 13,05 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,33 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Croooober einen Umsatz von 3,12 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at