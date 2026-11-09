Croooober präsentierte Quartalsergebnisse

Croooober veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 18,06 JPY, nach 9,20 JPY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Croooober mit einem Umsatz von insgesamt 4,08 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 22,82 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at