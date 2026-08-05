Croooober stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Croooober äußerte sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 22,88 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,99 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,97 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Croooober einen Umsatz von 3,38 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at