CROOZ gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CROOZ hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 22,12 JPY gegenüber -16,700 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

CROOZ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,78 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at