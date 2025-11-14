CROOZ hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CROOZ hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2,55 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CROOZ ein Ergebnis je Aktie von -8,160 JPY vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,61 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 24,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,47 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at