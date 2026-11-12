CROOZ stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CROOZ hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 14,61 JPY gegenüber -2,550 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 5,85 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,61 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at