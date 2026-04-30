Reliability Aktie
WKN: 866550 / ISIN: US7599031074
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30.04.2026 17:22:40
Crop Undercount Raises Questions About Reliability of U.S.D.A. Data
Corn estimates were off by 4.5 million acres last year. A lack of survey responses, not job cuts, led to the miss, the Agriculture Department said.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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