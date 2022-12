CropEnergies-Aktie im Minus: DZ Bank hat fairen Wert für CropEnergies gesenkt - Einstufung unverändert

Der neue Geschäftsbereich Biobasierte Chemikalien gewinne zunehmend an Kontur, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe dieses Segment noch nicht in seinem Bewertungsmodell für das Unternehmen der Erneuerbare-Energien-Branche berücksichtigt, werde dies aber schnellstmöglich nachholen.

Die CropEnergies-Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise 0,16 Prozent tiefer bei 12,82 Euro.

