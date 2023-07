Cropenergies steckt Millionen in Produktion für proteinreiches Tierfutter

MANNHEIM/WILTON (dpa-AFX) - Zur Erneuerung und zum Ausbau seines Produktionsstandorts in Großbritannien nimmt der Biosprithersteller CropEnergies bis Mitte des Jahrzehnts einen dreistelligen Millionenbetrag in die Hand. In den nächsten Jahren werden mehr als 100 Millionen Euro in verschiedene Projekte am Produktionsstandort der Tochtergesellschaft Ensus im britischen Wilton investiert, teilte die Südzucker-Tochter (Südzucker) am Dienstag in Mannheim mit. Unter anderem soll dort künftig proteinreiches Tierfutter produziert werden. Cropenergies hofft außerdem, durch die Investitionen die Rentabilität des Standorts und seine Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

Mit rund 75 Millionen Euro werde der größte Teil der Investitionen in den Bau einer Anlage zur Herstellung von proteinreichem Futter für Fische und Haustiere fließen, hieß es. Mitte des Jahrzehnts soll die Produktion beginnen können. Weiteres Geld fließt in Trockner, die ersetzt oder aufgerüstet und so laut dem Unternehmen die Zuverlässigkeit des Standorts verbessern werden. Außerdem ist die Installation einer mechanischen Brüdenkompressionsanlage geplant, die klimaschonender funktionieren soll als das bislang verwendete Verfahren./lew/he