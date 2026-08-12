12.08.2026 06:31:29

CROPS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CROPS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 55,64 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 31,66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 17,91 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CROPS 15,72 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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