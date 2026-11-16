CROPS stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CROPS präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 48,11 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -33,790 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 18,36 Milliarden JPY gegenüber 15,51 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at