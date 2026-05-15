CROPS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CROPS hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 30,15 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 64,49 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 18,85 Milliarden JPY gegenüber 16,31 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 97,97 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 104,81 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 61,57 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 67,50 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at