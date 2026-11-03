Cropster Agro gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cropster Agro präsentierte in der am 31.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,04 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,050 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Cropster Agro mit einem Umsatz von insgesamt 82,9 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 524,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 84,20 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at