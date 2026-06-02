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02.06.2026 06:31:29
Cropster Agro legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Cropster Agro hat am 30.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Mit einem EPS von 0,04 INR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Cropster Agro mit 0,040 INR je Aktie genauso viel verdiente.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 68,25 Prozent zurück. Hier wurden 176,8 Millionen INR gegenüber 556,9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,160 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 5,20 INR je Aktie erzielt worden.
Cropster Agro hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,75 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,94 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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