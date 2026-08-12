Cropster Agro: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Cropster Agro präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,06 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cropster Agro 0,050 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 545,9 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 7,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 510,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at