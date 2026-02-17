Cropster Agro: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Cropster Agro hat am 14.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,05 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,040 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Cropster Agro im vergangenen Quartal 540,6 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cropster Agro 506,0 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at