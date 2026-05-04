Grab Holdings Aktie
WKN DE: A3C8H0 / ISIN: KYG4124C1096
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04.05.2026 12:51:00
Cross-border taxi bookings start on Grab app; fares vary based on time of day, distance
[SINGAPORE] Grab’s users in Singapore are now able to book cross-border taxis from anywhere on the island to Johor through its app, although...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|Grab Holdings
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