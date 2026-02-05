CROSS CAT hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

CROSS CAT lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 28,59 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 26,80 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,37 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,09 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at