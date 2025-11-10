CROSS CAT hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CROSS CAT hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 25,92 JPY gegenüber 25,53 JPY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 4,27 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CROSS CAT 4,16 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at