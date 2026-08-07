CROSS CAT veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CROSS CAT hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 23,25 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 21,55 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,39 Prozent auf 4,65 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,96 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at