Cross Country Healthcare CEO John Martins Steps Down; Appoints Kevin Clark As Successor
(RTTNews) - Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN), a healthcare staffing services company, on Monday announced that President and Chief Executive Officer John Martins has stepped down from the Board, with effect from December 14.
The Board appointed Chairman, former Chief Executive Officer, and Co-Founder, Kevin Clark as President and Chief Executive Officer. Clark will continue to serve as Chairman of the Board.
Clark brings nearly four decades of experience in the healthcare staffing industry and previously served as Cross Country's Chairman and CEO
In the pre-market trading, Cross Country Healthcare is 4.83% higher at $8.90 on the Nasdaq.
