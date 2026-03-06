|
06.03.2026 06:31:28
Cross Country Healthcare legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Cross Country Healthcare veröffentlichte am 04.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,56 USD gegenüber -0,120 USD im Vorjahresquartal verkündet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 236,8 Millionen USD – eine Minderung von 23,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 309,9 Millionen USD eingefahren.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,930 USD. Im Vorjahr waren -0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 21,56 Prozent zurück. Hier wurden 1,05 Milliarden USD gegenüber 1,34 Milliarden USD im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.