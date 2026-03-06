Cross Country Healthcare legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cross Country Healthcare veröffentlichte am 04.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,56 USD gegenüber -0,120 USD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 236,8 Millionen USD – eine Minderung von 23,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 309,9 Millionen USD eingefahren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,930 USD. Im Vorjahr waren -0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 21,56 Prozent zurück. Hier wurden 1,05 Milliarden USD gegenüber 1,34 Milliarden USD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at