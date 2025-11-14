Cross Country Healthcare zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cross Country Healthcare hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Cross Country Healthcare hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,65 Prozent auf 250,1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 315,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at