Cross Marketing Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cross Marketing Group veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 26,02 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cross Marketing Group ein Ergebnis je Aktie von 0,970 JPY vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 45,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,61 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 6,62 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 41,19 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Cross Marketing Group 71,47 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat Cross Marketing Group im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 33,20 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 28,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at