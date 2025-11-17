Cross Marketing Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Cross Marketing Group hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 6,29 JPY gegenüber 7,41 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,79 Prozent auf 6,71 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at