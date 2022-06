CROSS PLUS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CROSS PLUS lud am 13.06.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.04.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 48,33 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 69,98 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,23 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,15 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,42 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at