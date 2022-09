CROSS PLUS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CROSS PLUS hat am 15.09.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2022 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 67,22 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -38,890 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 11,98 Milliarden JPY, gegenüber 13,26 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,68 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at