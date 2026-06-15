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15.06.2026 06:31:29
CROSS PLUS gewährte Anlegern Blick in die Bücher
CROSS PLUS hat am 12.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurden 33,62 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CROSS PLUS 92,52 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,02 Prozent zurück. Hier wurden 15,50 Milliarden JPY gegenüber 15,98 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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