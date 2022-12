CROSS PLUS legte Quartalsergebnis vor

CROSS PLUS gab am 12.12.2022 die Zahlen für das am 31.10.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,070 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -10,030 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 16,67 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,11 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at