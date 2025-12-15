CROSS PLUS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CROSS PLUS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 83,42 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 62,38 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,82 Prozent auf 16,84 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte CROSS PLUS 17,69 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at