CROSS PLUS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CROSS PLUS veröffentlichte am 13.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 34,02 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 9,91 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CROSS PLUS in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,12 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,79 Milliarden JPY im Vergleich zu 14,69 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 237,12 JPY, nach 174,53 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,47 Prozent auf 59,85 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 62,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at