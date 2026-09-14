CROSS PLUS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CROSS PLUS hat am 11.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 19,95 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 27,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,37 Prozent auf 13,06 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,24 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at