CrossAmerica Partners LP Partnership Units gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CrossAmerica Partners LP Partnership Units lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CrossAmerica Partners LP Partnership Units -0,200 USD je Aktie verdient.

CrossAmerica Partners LP Partnership Units hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 841,8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 862,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at