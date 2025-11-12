Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
12.11.2025 13:11:00
Crossbody-Band: Apples iPhone-Leine auch für Kameras geeignet
Apple verkauft seit September erstmals eigene iPhone-Lanyards. Die sind nicht nur zu Smartphones kompatibel.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
