Crossfor stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Crossfor hat am 17.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,95 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,700 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,33 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 946,8 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at