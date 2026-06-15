Crossfor stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Crossfor hat am 12.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,23 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,770 JPY je Aktie generiert.

Crossfor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,58 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 83,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 862,3 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at