Crossfor stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Crossfor lud am 14.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,12 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 2,05 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Crossfor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,36 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,53 JPY. Im letzten Jahr hatte Crossfor einen Gewinn von 1,30 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 5,54 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 47,35 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at