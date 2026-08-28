CrowdStrike A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CrowdStrike A lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,09 ARS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -1,180 ARS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat CrowdStrike A im vergangenen Quartal 2 126,41 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 51,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CrowdStrike A 1 402,89 Milliarden ARS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at