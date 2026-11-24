CrowdStrike A ließ sich am 23.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CrowdStrike A die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 ARS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,620 ARS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat CrowdStrike A im vergangenen Quartal 2 394,83 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CrowdStrike A 1 713,69 Milliarden ARS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at