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24.11.2026 06:31:29
CrowdStrike A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
CrowdStrike A ließ sich am 23.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CrowdStrike A die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 ARS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,620 ARS je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat CrowdStrike A im vergangenen Quartal 2 394,83 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CrowdStrike A 1 713,69 Milliarden ARS umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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