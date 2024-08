CrowdStrike-Aktie höher: CrowdStrike meldet höheren Umsatz und Gewinn

So erzielte CrowdStrike im zweiten Quartal seines Fiskaljahres 2025 einen Gewinn je Aktie in Höhe von 1,04 US-Dollar. Analysten hatten mit einem Plus von 0,968 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem der IT-Konzern seinen Anlegern im Vorjahreszeitraum einen Gewinn von 0,04 US-Dollar je Aktie beschert hatte.

CrowdStrike setzte im abgelaufenen Jahresviertel außerdem 963,9 Millionen US-Dollar um. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz des Konzerns, der kürzlich für heftige weltweite IT-Probleme verantwortlich war, noch 731,6 Millionen US-Dollar betragen. Die Expertenschätzungen für den Berichtszeitraum lagen bei 958,3 Millionen US-Dollar.

Im Handel an der NASDAQ gewinnt die CrowdStrike-Aktie am Donnerstag zeitweise 5,28 Prozent auf 278,15 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at