CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
|Bücher geöffnet
|
04.03.2026 11:23:00
CrowdStrike-Aktie stabil: Ergebnis enttäuscht
Die Umsätze im Berichtszeitraum bezifferte CrowdStrike auf 1,31 Milliarden US-Dollar. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch 1,06 Milliarden US-Dollar umgesetzt, Analysten hatten nun einen Quartalsumsatz von rund 1,30 Milliarden US-Dollar erwartet.
Im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2026 lag das EPS des Cybersecurity-Unternehmens bei -0,65 US-Dollar, nach -0,06 US-Dollar im vorangegangenen Jahr. Das war schlechter als Experten erwartet hatten, ihre EPS-Prognose hatte sich auf ein Plus von 3,71 US-Dollar je Aktie belaufen. Außerdem setzte das US-Unternehmen im Gesamtjahr 4,81 Milliarden US-Dollar um - und damit geringfügig mehr als die von Analysten prognostizierten 4,80 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahr war ein Umsatz von 3,95 Milliarden US-Dollar verzeichnet worden.
An der US-Börse NASDAQ zeigt sich die CrowdStrike-Aktie vorbörslich zeitweise 0,99 Prozent höher bei 395,29 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
