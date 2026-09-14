CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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14.09.2026 21:29:00
CrowdStrike and Palo Alto Networks lead software stocks to a never-before-seen feat
The software sector is on pace to outperform the chip sector by a historic degree in the face of escalating AI fears.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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|CrowdStrike
|204,00
|14,35%
|Leading Holdings Group Limited Registered Shs Reg S
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|Palo Alto Networks Inc
|323,90
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