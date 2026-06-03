CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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03.06.2026 22:32:31
CrowdStrike Delivers Beat-And-Raise Q1, Announces 4-For-1 Stock Split
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Nachrichten zu CrowdStrike
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02.06.26
|Ausblick: CrowdStrike präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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29.05.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
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29.05.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
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29.05.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
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19.05.26
|Erste Schätzungen: CrowdStrike verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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07.05.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)
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21.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
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21.04.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu CrowdStrike
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