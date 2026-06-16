Delta Air Lines Aktie
WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023
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16.06.2026 08:35:00
CrowdStrike-GAU: US-Regierung hat Ermittlungen gegen Delta längst eingestellt
Vor fast zwei Jahren hat ein fehlerhaftes Update von CrowdStrike zu massiven Problemen an Flughäfen gesorgt. Ermittlungen gegen Delta wurden bereits eingestellt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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