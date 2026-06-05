CrowdStrike gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CrowdStrike präsentierte am 03.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,440 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat CrowdStrike im vergangenen Quartal 1,39 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CrowdStrike 1,10 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at