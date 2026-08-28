CrowdStrike hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CrowdStrike hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CrowdStrike ein EPS von -0,080 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 1,47 Milliarden USD gegenüber 1,17 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at