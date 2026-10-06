CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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06.10.2026 17:06:32
CrowdStrike Hits Record High, Up 147% In 2026 As AI Security Demand Booms
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Nachrichten zu CrowdStrike
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|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
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05.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
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05.10.26
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05.10.26
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05.10.26
|Gewinne in New York: Zum Start Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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02.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels freundlich (finanzen.at)
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02.10.26
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02.10.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 mit Kursplus (finanzen.at)
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