CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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24.06.2026 21:45:33
CrowdStrike Is Splitting Its Stock 4-for-1 on July 2. What Investors Should Know Before the Date Arrives.
CrowdStrike (NASDAQ: CRWD), one of the world's largest cybersecurity companies, will execute a 4-for-1 stock split on July 2. Let's see why it's splitting its stock, which has risen nearly 40% over the past 12 months, and whether it matters to long-term investors. Many traditional cybersecurity companies deploy their services via on-site appliances, which are expensive, take up a lot of space, and require constant maintenance. CrowdStrike eliminates those issues with its cloud-native subscription services, which don't require any appliances.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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