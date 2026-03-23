CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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23.03.2026 20:43:00
CrowdStrike Just Crossed $5 Billion in Annual Recurring Revenue. Is This the Best Cybersecurity Stock to Own?
Cybersecurity is big business. Given how much of our lives are online these days, that's not exactly a hot take, but it is true.According to Grand View Research, the global cybersecurity market was worth $271.88 billion in 2025 and is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 11.9% through 2033, when it's projected to be worth $663.24 billion.A big part of the reason for that growth is artificial intelligence (AI) which presents unprecedented threats to cybersecurity.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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