CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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29.08.2026 00:41:02
CrowdStrike Just Had Its Best Quarter Ever, and I'm Not Buying the Stock at 43 Times Revenue
"Q2 was the best quarter in CrowdStrike's history," founder and CEO George Kurtz said in CrowdStrike's (NASDAQ:CRWD) release for its fiscal second quarter of 2027 (the period ended July 31, 2026), which came out Wednesday. Company chiefs say things like that often. But the numbers here back the claim up.And the market agreed. The cybersecurity specialist's shares jumped more than 20% on Thursday, closing at about $228, within about 1% of their 52-week high.I think the business deserved the applause. But I'm still not buying the stock. The reason is the price -- and what a buyer at this price needs the next several years to deliver.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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